Москва, , 12:22 — REGNUM Депутаты Госдумы от фракции СРЗП предлагают лишить неоправданных льгот нанимателей дешевой рабсилы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря, об этом сообщил лидер СРЗП Сергей Миронов.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Так мы, даже не меняя режим въезда в РФ, начнем вводить миграцию в разумные рамки, а уже следующим шагом должно стать введение рабочих виз при условии официального приглашения работодателя», — отметил Миронов.

По его убеждению, необходимо заранее должны знать, куда и кем человек едет работать.

«Пусть предприниматель сначала получит разрешение на найм, а потом отчитается — принят ли приглашенный иностранец на работу», — указал парламентарий.

Он обратил внимание на то, что действующее законодательство обязывает работодателя получить разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, информировать о заключении и расторжении трудовых договоров с гражданами других стран. За нарушение этих обязательств предусмотрены серьезные санкции.

«Вполне обоснованные требования, но в законе есть исключения, когда их можно не соблюдать: если дело касается найма специалистов высокой квалификации, а также тех, кому не нужно получать визы. Вот так одним махом уравняли профессионалов экстра-класса с малоквалифицированной рабсилой из среднеазиатских республик, поощрили и тех предпринимателей, кто привлекает опытных специалистов из-за рубежа и тех, кто эксплуатирует за гроши малограмотных гастарбайтеров», — указал Миронов.

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