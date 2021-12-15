Москва, 15 декабря, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от фракции СРЗП предлагают лишить неоправданных льгот нанимателей дешевой рабсилы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря, об этом сообщил лидер СРЗП Сергей Миронов.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Так мы, даже не меняя режим въезда в РФ, начнем вводить миграцию в разумные рамки, а уже следующим шагом должно стать введение рабочих виз при условии официального приглашения работодателя», — отметил Миронов.

По его убеждению, необходимо заранее знать, куда и кем человек едет работать.

«Пусть предприниматель сначала получит разрешение на найм, а потом отчитается — принят ли приглашенный иностранец на работу», — указал парламентарий.

Он обратил внимание на то, что действующее законодательство обязывает работодателя получить разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, информировать о заключении и расторжении трудовых договоров с гражданами других стран. За нарушение этих обязательств предусмотрены серьезные санкции.

«Вполне обоснованные требования, но в законе есть исключения, когда их можно не соблюдать: если дело касается найма специалистов высокой квалификации, а также тех, кому не нужно получать визы. Вот так одним махом уравняли профессионалов экстра-класса с малоквалифицированной рабсилой из среднеазиатских республик, поощрили и тех предпринимателей, кто привлекает опытных специалистов из-за рубежа и тех, кто эксплуатирует за гроши малограмотных гастарбайтеров», — указал Миронов.