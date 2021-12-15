Вашингтон, , 12:21 — REGNUM С призывом к минфину и Госдепу США о введении санкций против занимающихся разработкой шпионских программ компаний обратились американские законодатели. Об этом 15 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо законодателей.

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Уточняется, что законодатели США направили в указанные ведомства просьбу о введении ограничений в рамках Глобального акта Магнитского в отношении израильской компании NSO Group, компании из ОАЭ DarkMatter, французской Nexa Technologies, немецкой Trovico, и высшего руководства названных компаний.

Также американские политики указали, что, по их мнению, деятельность указанных фирм зависит от банков США и американских инвестиций.

«Чтобы серьезно их наказать <…>, правительство США должно ввести финансовые санкции», — отмечается в послании.

Кроме того, добавляется, что письмо было отправлено в минфин и Госдеп США вечером 14 декабря и оно подписано председателем финансового комитета Сената конгресса США Роном Уайденом (демократ от штата Орегон), председателем комитета по разведке Палаты представителей конгресса США Адамом Шиффом (демократ от штата Калифорния) и еще 16 другими законодателями из американской Демпартии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой рекомендовала Министерству юстиции привлечь к ответственности за отказ лично выступить на слушаниях Марка Медоуза, ранее возглавлявшего аппарат сотрудников Белого дома в администрации экс-президента Дональда Трампа.