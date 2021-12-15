Москва, , 12:21 — REGNUM Российская фигуристка, чемпионка Европы Алёна Косторная не планирует завершать карьеру до следующих Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году. Об этом 14 декабря она написала в Instagram.

Алена Косторная

«Спасибо, что верите в меня. Я очень постараюсь вас радовать в дальнейшем, ведь я остаюсь в фигурном катании ещё на четыре года», — написала Косторная.

Ранее сообщалось, что 18-летняя фигуристка из-за травмы кисти не выступит на чемпионате России, который является отбором к Олимпиаде в Пекине.

Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, а также победительницей финала Гран-при сезона 2019/20.