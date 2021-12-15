Осло, 15 декабря, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В интервью шведскому изданию Aftonbladet глава Норвежского института общественного здравоохранения Фроде Форланд (аналог главного эпидемиолога) от 14 декабря отказался от своего предыдущего заявления о том, что в Норвегии может быть до 300 000 случаев заражения COVID-19 в день. По его словам, цифра основана на математической модели того, насколько быстро могла бы распространиться коронавирусная инфекция, если бы власти не приняли определенные меры.

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Форланд отметил, что данный прогноз уже нереалистичен. По его словам, цифра от 90 до 300 тысяч зараженных в пятимиллионной Норвегии была наихудшем сценарии того, как мог бы выглядеть график, если бы не было принято никаких мер по инфекционному контролю.

«Это нереалистичный расчет, он показывает, что может случиться, если вы позволите такому заразному варианту, как «Омикрон», свободно распространяться в обществе без каких-либо ограничений», — заявил Форланд Aftonbladet.

Сейчас в Норвегии от COVID-19 лечение проходят свыше 350 пациентов.