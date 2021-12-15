Стокгольм, 15 декабря, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Пятьсот призывников были отправлены по домам из командного полка радиосвязи в шведском Энчёпинге после того, как солдаты подверглись серьезным нарушениям, к которым среди прочего относятся отсутствие еды, наказания, использование по отношению к ним нецензурной лексики и принуждение к участию в тренировках, несмотря на полученные травмы. Об этом 14 декабря сообщил телеканал SVT.

Peter Fristedt Шведские солдаты

Согласно заключению Совета по военному призыву, который является организацией, защищающей права военнослужащих, в октябре было установлено, что в одной из рот командного полка, размещенного в Энчёпинге, имели место нарушения в виде систематических коллективных наказаний, о которых первым сообщила газета Dagens Nyheter.

«Призывники посчитали, что офицеры высмеивали их проблемы, и думали, что те просто ныли, когда им указали на недочеты», — заявили представители Совета по военному призыву.

Отмечается, что в полке уже признали, что имели место грубые нарушения условий ведения службы.