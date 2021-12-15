Екатеринбург, , 12:21 — REGNUM Депутаты гордумы Екатеринбурга утвердили оклад мэра Алексея Орлова. Сумма оклада главы города не изменится по сравнению с 2021 годом и составит 63 902 рубля. А вот схема оплаты труда будет новой, сообщают СМИ.

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Теперь должностные лица Екатеринбурга не будут получать премии. Однако сумма чиновничьих зарплат не изменится. По словам начальника департамента финансов Анны Трунцевой, новое положение приняли, чтобы привести систему оплаты труда в соответствие с федеральным законодательством.

Фактическая зарплата мэра Екатеринбурга составляет 300−350 тысяч рублей. Она складывается из оклада, надбавки за гостайну и дополнительных выплат. Зарплата мэра станет фиксированной. Кроме того, Алексей Орлов получит отпускные в размере двух окладов.

Отметим, зарплата мэра Екатеринбурга ниже, чем у его коллег из крупных городов ПФО. Согласно декларации доходов, мэр Казани заработал за год 6,5 млн рублей (500 тысяч в месяц), доход мэра Ханты-Мансийска составил порядка 400 тысяч в месяц.