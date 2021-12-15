Екатеринбург, 15 декабря, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Депутаты гордумы Екатеринбурга утвердили оклад мэра Алексея Орлова. Сумма оклада главы города не изменится по сравнению с 2021 годом и составит 63 902 рубля. А вот схема оплаты труда будет новой, сообщают СМИ.

Https://pixabay.com Деньги

Теперь должностные лица Екатеринбурга не будут получать премии. Однако сумма чиновничьих зарплат не изменится. По словам начальника департамента финансов Анны Трунцевой, новое положение приняли, чтобы привести систему оплаты труда в соответствие с федеральным законодательством.

Фактическая зарплата мэра Екатеринбурга составляет 300−350 тысяч рублей. Она складывается из оклада, надбавки за гостайну и дополнительных выплат. Зарплата мэра станет фиксированной. Кроме того, Алексей Орлов получит отпускные в размере двух окладов.

Отметим, зарплата мэра Екатеринбурга ниже, чем у его коллег из крупных городов ПФО. Согласно декларации доходов, мэр Казани заработал за год 6,5 млн рублей (500 тысяч в месяц), доход мэра Ханты-Мансийска составил порядка 400 тысяч в месяц.