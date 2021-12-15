Москва, , 12:19 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, упрощающий идентификацию клиентов банков и страховых организаций, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

В качестве идентификатора устанавливается возможность использования номера водительского удостоверения.

Также закон повышает сумму лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов — физических лиц страховых премий по договору ОСАГО и договору добровольного страхования транспортного средства с 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

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