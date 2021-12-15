Москва, 15 декабря 2021, 12:29 — REGNUM Уже в четвертый раз «Партия Дела» и медиагруппа «Комсомольская правда» проводят ежегодный конкурс фотографий, посвященный представителям рабочих профессий. 14 декабря в Государственном центральном музее современной истории России открылась выставка «Лица труда». Основная цель — привлечь внимание граждан к рабочей профессии и поднять ее престиж.

Церемония награждение. Выставка «Лица труда». Государственный центральный музей современной истории России. Москва
Церемония награждение. Выставка «Лица труда». Государственный центральный музей современной истории России. Москва
© Фото пресс-служба «Партии Дела»

В конкурсе участвовали как профессиональные фотографы, так и простые любители. Главная задача — показать важность, значимость и ценность рабочих профессий. В этом году эксперты оценивались работы в пяти номинациях: «Лучший портрет Человека труда», «Лучший портрет наставника», «Лучший молодой специалист», «Любимая работа» и «Космический труд» (номинация учреждена в честь 60-летия первого полета человека в космос). В общей сложности на рассмотрение экспертной комиссии поступило более 2000 работ из разных уголков страны.

В финальный этап прошло 50 снимков, которые наглядно отражают разнообразие и разносторонность рабочих профессий. Фотографии оценивались по следующим критериям: художественная ценность, интересный и оригинальный ракурс, отражение темы конкурса.

Перед вручением наград с приветственным словом к участникам обратился инициатор конкурса, лидер «Партии Дела» и президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин. По его словам, за последние десятилетия, человек труда перестал появляться в кино, на картинах, в спектаклях и сегодня уже не «в моде» идти на производство и быть созидателем.

«За каждым человеком на фотографии есть его история, мечты, пройденный путь. Мы делаем этот проект для привлечения внимания к трудящимся и проблемам производства, чтобы человек труда стал основой современного общества», — сказал Константин Бабкин.

Константин Бабкин. Государственный центральный музей современной истории России. Москва
Константин Бабкин. Государственный центральный музей современной истории России. Москва
© Фото пресс-служба «Партии Дела»

Директор медиагруппы «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин убежден, что конкурс «Лица труда» необходимо проводить на постоянной основе: «Для меня это личная история, потому что два моих родных брата работали слесарями. Мои первые журналистские материалы были посвящены именно рабочему классу. Хочу поблагодарить «Партию Дела» за напоминание о вечных ценностях и делах, десятках миллионах людей, которые формируют будущее страны».

Победителем в номинации «Лучший портрет Человека труда» стал Александр Барденцев из Магнитогорска, который сумел запечатлеть горнового в процессе работы. Сам автор уже много лет является сотрудником металлургического комбината.

В номинации «Лучший наставник» победу одержал Эдуард Смородинов из Чувашии. В своей работе он отобразил заслуженного работника сельского хозяйства Валерия Александрова, который много лет трудится на благо развития колхоза «Свобода».

Выставка «Лица труда». Государственный центральный музей современной истории России. Москва
Выставка «Лица труда». Государственный центральный музей современной истории России. Москва
© Фото пресс-служба Партии Дела

Дмитрий Страхов из Москвы был удостоен награды в категории «Любимая работа» за фотографию потомственного пасечника Дауда Кодзоева из Ингушетии.

В номинации «Лучший молодой специалист» победителем стал Дмитрий Сигида, отобразивший на фото портрет специалиста—стажера Уссурийского локомотиворемонтного завода в Приморском крае.

Алексей Насыров из Казани был удостоен награды в номинации «Космический труд». На фотографии изображен сотрудник цеха Казанского завода им. С. П. Горбунова Ирек Файзуллин во время сборки дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22.