Москва, 15 декабря, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Уже в четвертый раз «Партия Дела» и медиагруппа «Комсомольская правда» проводят ежегодный конкурс фотографий, посвященный представителям рабочих профессий. 14 декабря в Государственном центральном музее современной истории России открылась выставка «Лица труда». Основная цель — привлечь внимание граждан к рабочей профессии и поднять ее престиж.

Фото пресс-служба «Партии Дела» Церемония награждение. Выставка «Лица труда». Государственный центральный музей современной истории России. Москва

В конкурсе участвовали как профессиональные фотографы, так и простые любители. Главная задача — показать важность, значимость и ценность рабочих профессий. В этом году эксперты оценивались работы в пяти номинациях: «Лучший портрет Человека труда», «Лучший портрет наставника», «Лучший молодой специалист», «Любимая работа» и «Космический труд» (номинация учреждена в честь 60-летия первого полета человека в космос). В общей сложности на рассмотрение экспертной комиссии поступило более 2000 работ из разных уголков страны.

В финальный этап прошло 50 снимков, которые наглядно отражают разнообразие и разносторонность рабочих профессий. Фотографии оценивались по следующим критериям: художественная ценность, интересный и оригинальный ракурс, отражение темы конкурса.

Перед вручением наград с приветственным словом к участникам обратился инициатор конкурса, лидер «Партии Дела» и президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин. По его словам, за последние десятилетия, человек труда перестал появляться в кино, на картинах, в спектаклях и сегодня уже не «в моде» идти на производство и быть созидателем.

«За каждым человеком на фотографии есть его история, мечты, пройденный путь. Мы делаем этот проект для привлечения внимания к трудящимся и проблемам производства, чтобы человек труда стал основой современного общества», — сказал Константин Бабкин.

Фото пресс-служба «Партии Дела» Константин Бабкин. Государственный центральный музей современной истории России. Москва

Директор медиагруппы «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин убежден, что конкурс «Лица труда» необходимо проводить на постоянной основе: «Для меня это личная история, потому что два моих родных брата работали слесарями. Мои первые журналистские материалы были посвящены именно рабочему классу. Хочу поблагодарить «Партию Дела» за напоминание о вечных ценностях и делах, десятках миллионах людей, которые формируют будущее страны».

Победителем в номинации «Лучший портрет Человека труда» стал Александр Барденцев из Магнитогорска, который сумел запечатлеть горнового в процессе работы. Сам автор уже много лет является сотрудником металлургического комбината.

В номинации «Лучший наставник» победу одержал Эдуард Смородинов из Чувашии. В своей работе он отобразил заслуженного работника сельского хозяйства Валерия Александрова, который много лет трудится на благо развития колхоза «Свобода».

Фото пресс-служба Партии Дела Выставка «Лица труда». Государственный центральный музей современной истории России. Москва

Дмитрий Страхов из Москвы был удостоен награды в категории «Любимая работа» за фотографию потомственного пасечника Дауда Кодзоева из Ингушетии.

В номинации «Лучший молодой специалист» победителем стал Дмитрий Сигида, отобразивший на фото портрет специалиста—стажера Уссурийского локомотиворемонтного завода в Приморском крае.

Алексей Насыров из Казани был удостоен награды в номинации «Космический труд». На фотографии изображен сотрудник цеха Казанского завода им. С. П. Горбунова Ирек Файзуллин во время сборки дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22.