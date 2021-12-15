Тула, 15 декабря, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Тульской области 14 декабря на территории промышленного технопарка «Пластик» открылось предприятие компании «ГЕА Фарм Технолоджиз Рус» по производству моющих и гигиенических средств для молочного животноводства. Как сообщает ИА REGNUM, от имени губернатора Алексея Дюмина гостей приветствовал его первый заместитель Вячеслав Федорищев.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Церемония запуска нового производства

«Правительство региона по поручению губернатора Алексея Дюмина поддерживало и будет поддерживать развитие промышленности в области. На территории технопарка создано уникальное производство, которое будет выпускать востребованную продукцию. А новые рабочие места — высокотехнологичные и высокооплачиваемые», — отметил Вячеслав Федорищев.

Заместитель начальника отдела химической промышленности Департамента химико-технологического комплекса и биоинженергных технологий Минпромторга России Алексей Крупский зачитал приветственный адрес замминистра Михаила Иванова и пожелал компании скорейшего выхода на полные производственные мощности.

По словам представителя ГЕА Татьяны Гиллитцер, компания видит большие перспективы в работе в Тульской области. В своем производстве компания использует российскую продукцию, безопасную для окружающей среды.

Для выпуска продукции будут использовать немецкое оборудование и систему автоматизации, соответствующую самым современным стандартам в промышленности. Проектная мощность производства — 10 тысяч тонн продукции в год.

Продукция, произведенная в Тульской области, будет доступна потребителям по всей России и экспортироваться на рынки Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана.

Соглашение о сотрудничестве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году между руководством Тульской области, АО «Пластик» и ООО «ГЕА Фарм Технолоджиз Рус».