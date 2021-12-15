Москва, , 12:17 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла законопроект о запрете на промышленное и прибрежное рыболовство в отношении китообразных, в частности китов, дельфинов и морских свиней, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Дельфин (сс) mikakaptur

Кроме того, уточняется, что в целях обеспечения сохранения морских млекопитающих могут устанавливаться ограничения рыболовства морских млекопитающих в исключительной экономической зоне Российской Федерации, включая запрет и закрытие рыболовства отдельных видов морских млекопитающих.

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