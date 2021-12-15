Омск, , 12:17 — REGNUM Уголовное дело об организации преступного сообщества возбуждено в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 декабря в следственном управлении СКР по Омской области.

Мужчина с битой Pmo.ee

Дело против двоих молодых людей и иных лиц возбуждено по материалам полиции и ФСБ. Они подозреваются в организации экстремистского сообщества и участии в нём (ч. 1, ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).

По версии следствия, двое 19-летних омичей, разделяющих экстремистские идеи, познакомились в интернете. Они создали сообщество для обмена информацией с другими пользователями и пропагандирования экстремистских и националистических идей. В указанную группу они вовлекли иных лиц.

Организаторы и участники сообщества (не менее 17 человек) возбуждали в интернете ненависть и вражду к другим социальным группам. Они оправдывали фашизм и призывали к применению насилия к людям, придерживающимся иных идеологических взглядов.

Подозреваемые из националистических побуждений причинили телесные повреждения случайному прохожему.

В ходе следствия у организаторов и участников группы изъяли газовый пистолет, предметы с изображением свастики, складные ножи, кастеты, перцовый баллончик, бейсбольную биту.

Обстоятельства преступления устанавливаются. Расследование продолжается.

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