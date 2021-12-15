Москва, 15 декабря, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о новом основании увольнения с военной службы, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Вводится новое основание досрочного увольнения с военной службы военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, в связи с несоответствием установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим Вооруженных сил РФ, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов.

Увольнение военнослужащего с военной службы по этому основанию может быть произведено при невозможности его назначения на другую воинскую должность, не связанную с осуществлением работ по эксплуатации ядерных боеприпасов.

Военнослужащие, заключившие контракт о прохождении военной службы, которые подлежат увольнению с военной службы по указанному основанию, направляются для прохождения военной службы по призыву, если на момент увольнения они не выслужили срок военной службы по призыву с учетом продолжительности военной службы по контракту.

Отметим, что в Госдуме откладывается обсуждение двух законопроектов о включении службы в армии по призыву в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Инициативы «зависли» из-за отсутствия позиции правительства РФ.