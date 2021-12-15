Якутск, , 12:20 — REGNUM Несколько кадровых назначений в правительстве Якутии осуществил глава республики Айсен Николаев. В том числе он назначил исполняющим обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Евгения Перфильева, ранее работавшего главой контрольного комитета Госсобрания республики, сообщает 15 декабря корреспондент ИА REGNUM.

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«У меня нет слов. Человек, который полностью выхолостил работу контрольного комитета Ил Тумэн назначен во главе ведомства, куда нужно ставить не просто политического тяжеловеса, а бойца, готового в случае необходимости биться с крупнейшими недропользователями и представителями госкорпораций», — прокомментировал назначение политолог Виталий Обедин.

Уволен с должности руководителя администрации главы и правительства региона Афанасий Владимиров. Его место занял Георгий Михайлов, ранее руководивший секретариатом ведомства. В должностях министра здравоохранения и министра образования утверждены ранее исполнявший обязанности руководителей Лена Афанасьева и Ирина Любимова.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября была отправлена в отставку министр здравоохранения Якутии Елена Борисова. Её место заняла главврач республиканского онкологического диспансера Лена Афанасьева. Возглавлявший министерство образования Якутии Михаил Сивцев добровольно покинул свою должность после скандала с ректором малой Академии наук, отказавшимся предоставить помещения учреждения под ковидный госпиталь.