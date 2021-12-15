Ростов-на-Дону, , 12:15 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки с COVID-19 не справились 27 человек. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 15 декабря.

Коронавирус Glava.rk.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 14 женщин в возрасте от 41 года до 83 лет и 13 мужчин в возрасте от 56 до 87 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 9211 жителей Ростовской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами коронавируса стали ещё 29 жителей Ростовской области