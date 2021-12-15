Москва, , 12:15 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, который обязывает жителей эвакуироваться из зоны, где объявлена чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Устанавливается обязанность эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций.

Согласно документу, правительство РФ определяет порядок оказания единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, в случае нарушения условий их жизнедеятельности либо утраты ими имущества в результате чрезвычайной ситуации, а также порядок выплаты единовременных пособий при реализации мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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