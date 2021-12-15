Москва, 15 декабря, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, который обязывает жителей эвакуироваться из зоны, где объявлена чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Устанавливается обязанность эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций.

Согласно документу, правительство РФ определяет порядок оказания единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, в случае нарушения условий их жизнедеятельности либо утраты ими имущества в результате чрезвычайной ситуации, а также порядок выплаты единовременных пособий при реализации мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.