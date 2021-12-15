Пекин, , 12:15 — REGNUM Строительство высокоскоростной железной дороги стартовало в провинции Хубэй в центральном Китае началось 15 декабря, сообщили местные железнодорожные власти, передает агентство Синьхуа.

Железная дорога Mike Warot

Железную дорогу, которая соединит город Шиян в провинции Хубэй и столицу соседней провинции Шэньси город Сиань, планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. Ожидается, что после завершения строительства, время в пути из Ухани, столицы провинции Хубэй, в Сиань сократится примерно до 2,5 часов с нынешних 4,5 часов. Протяженность железной дороги с расчетной скоростью 350 км/час составит около 255 км, а хубэйский участок будет иметь протяженность около 86 км.

Эта высокоскоростная железная дорога станет важной частью сети высокоскоростных железных дорог Фучжоу-Иньчуань. По данным строительной компании, она поможет ускорить экономическое развитие районов вдоль железнодорожной линии и стимулировать экономическое развитие Экономического пояса реки Янцзы и реализацию инициативы «Пояса и пути».