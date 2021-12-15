Москва, , 12:14 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон передаст российскому лидеру Владимиру Путину предложения главы Украины Владимира Зеленского по урегулированию ситуации в Донбассе по итогам их встреч. Об этом сообщил украинский политолог Руслан Бортник.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

«Будут обсуждаться три уровня вопросов — это вопросы, связанные с нормандской четверкой и мирным урегулированием, тем более, что Макрон имел диалог с американским президентом дважды и собирается в ближайшее время посетить Россию и провести переговоры с Путиным», — цитирует его РИА Новости.

По словам политолога, французский лидер попытается перехватить повестку мирного урегулирования конфликта на Украине, чтобы добавить себе электоральных баллов внутри страны накануне президентских выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция намерена поддержать гуманитарные меры по урегулированию военного конфликта в Донбассе перед Новым годом.

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