Ростов-на-Дону, , 12:13 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 649 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 декабря. Это на восемь случаев заражения больше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые носители коронавируса выявлены в 54 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (182), Таганроге (39), Шахтах (31), Волгодонске (28), Новочеркасске (20), Аксайском районе (19), а также Батайске, Новошахтинске, Азовском и Неклиновском районах (по 15). Более 23% заразившихся — люди старше 66 лет, почти 7% — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 185 309 жителей Ростовской области. Выздоровели более 160 тыс. пациентов.

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