Чэнду, Китай, 15 декабря, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Китайские исследователи обнаружили новый род орхидей, находящихся под угрозой исчезновения, в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщил Уханьский ботанический сад при Китайской академии наук, сообщает 15 декабря агентство Синьхуа.

(сс) Josch13 Орхидея

Новый род ponerorchis wolongensis, имеет белые цветы. Он был назван в честь Национального природного заповедника Улун, где его впервые обнаружили в июле 2020 года. Это открытие было опубликовано в журнале Nordic Journal of Botany. Это также второй новый род орхидей, обнаруженный саду в провинции Сычуань в этом году. Ранее они обнаружили другой род орхидей, а именно corallorhiza sinensis.

Имея богатые ландшафты, включая горы, равнины и бассейны, провинция богата биологическими видами. Здесь зарегистрировано более 450 родов орхидей.

Семейство орхидных, как второе по величине семейство покрытосеменных растений, насчитывает около 28 000 родов по всему миру и занесено в список исчезающих видов растений. Они широко распространены в различных наземных экосистемах, говорится в сообщении сада.