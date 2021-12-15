Петропавловск-Камчатский, 15 декабря, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев уверен, что необходимо законодательно закрепить приоритет за грузами по северному завозу, тогда дальневосточные и арктические районы будут своевременно получать жизненно важные товары в преддверии зимы, об этом он заявил находясь в рабочей поездке на Камчатке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Amurobl.ru Юрий Трутнев

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«В законодательстве северный завоз отсутствует. Мы помним этот термин ещё со времён Советского союза, но тем не менее миллионы тонн грузов должны идти вовремя и приоритетно», — сказал Трутнев.

Полпред уверен, что закон о северном завозе также позволит снизить цены на продукты питания для населения отдаленных территорий.

«Такой закон мог бы помочь людям снизить цены и гарантировано надёжно получать продукты питания в необходимый срок. Кроме того, это поможет и завозу всех материалов, которые необходимы для строительства, это тоже сейчас стало существенной проблемой. Поэтому я такое предложение буду вносить. Надеюсь, оно будет поддержано», — заявил полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов потребовал собрать информацию о приоритетных грузах, которые застряли в порту Владивостока и нуждаются в первоочередной доставке в регион.