Предгорный район, Ставропольский край, 15 декабря, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Ставропольском крае задержаны по подозрению во взяточничестве двое сотрудников Госавтоинспекции. Установлен факт получения ими «благодарности» за отказ от принятия мер в отношении двух граждан, уличенных в пребывании в состоянии наркотического опьянения. По факту получения взятки группой лиц по предварительному сговору возбудили уголовное дело, сообщили 15 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

ru.torange.biz Взятка

«В сентябре 2021 года в ходе патрулирования территории станицы Бекешевской Предгорного округа инспекторы установили двух местных жителей в наркотическом опьянении, которые находились в припаркованном на обочине автомобиле. Обвиняемые предложили молодым людям за денежное вознаграждение решить вопрос о непринятии надлежащих мер по вызову оперативной группы и сбору материалов в отношении нарушителей», — говорится в сообщении следственного ведомства.

Сумма взятки, потребованной к уплате за незаконные действия, составляла 40 тыс. рублей. Полицейские получили ее через посредника. Однако этот факт стал достоянием сотрудников ФСБ по региону. По их материалам возбуждено уголовное дело, в том числе и против посредника при передаче взятки. В настоящее время сотрудники ГИБДД находятся под домашним арестом.