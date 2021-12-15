Пекин, , 12:10 — REGNUM Посольство КНР во Франции выпустило через социальные сети музыкальный видеоролик с критикой США, продвигающих свою версию демократии, сообщает 14 декабря New York Post.

В ролике, который содержит в себе элементы анимации, одетая в наряд фокусника девушка указывает на разрыв между реальными делами США и тем, как это дела выставляются.

«Внешность может быть обманчивой: вам кажется, что это страна, которая более 200 лет ведет войны, вам только кажется: это миролюбивая страна!» — начала она не без иронии. — В этой стране выше всего показатели заболеваемости и смертности? Это только кажется, поскольку США — это главный борец с пандемией».

Воображаемыми собеседниками девушки-фокусницы стали четыре животных, представляющих страны — Вьетнам, Афганистан, Ирак и Египет, — которые «попробовали американской демократии».

"Вы хотите сказать, что Америка бомбежками продвигает мир и демократию?» — задалась вопросом фокусница.

В ходе воображаемой беседы Вашингтону вспомнили и нападение на Вьетнам, и попытку силой навязать другим странам свою политическую систему тогда, когда — как показали события 6 января — они сами не могут навести порядок у себя дома, и попытки читать мораль странам с гораздо более древней — как в случае с Ираком — историей, чем у США. По словам авторов ролика, речь не о демократии, а о, америкократии.

«Под прикрытием демократии, миром правит америкократия», — начинается песенка, в которой представляющие различные страны животные подпевают девушке.

Сама композиция сделана под ставшую крайне популярной австралийскую песню The Wellerman, которую неоднократно перепевали пользователи социальной сети TikTok. В ней авторы припомнили США не только внешнеполитические авантюры, но и внутренние проблемы. В частности, что при потраченных на иностранные вмешательства триллионы долларов на помощь бедным и больным средств не осталось.

Видео заканчивается ссылкой на «Синьхуа Ньюс» — официальное агентство печати и новостное агентство Коммунистической партии Китая.

Как отметили в New York Post, посольство Франции и посольство Китая в США на момент публикации не прокомментировали выложенный ролик.