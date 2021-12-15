Чебоксары, , 12:10 — REGNUM В Чувашии контрольно-счётная палата (КСП) республики выяснила причины низкого кассового исполнения инвестиционной программы. Об этом говорится в докладе ведомства, представленном в региональный парламент, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно отчёту КСП, бюджетные инвестиции из средств республиканского бюджета на реализацию региональной адресной инвестиционной программы (РАИП) на 2021 год законом о бюджете (с учётом второго уточнения) утверждены в сумме 6 959 846,9 тыс. рублей. За девять месяцев израсходовано 2 273 805,2 тыс. рублей, что составляет 32,7% от плана.

Меньше всего исполнены расходы по отраслям «Экология» (9%), «Жилищное строительство» (5,9%), «Коммунальное хозяйство» (26,5%).

«Низкое кассовое исполнение связано с включением в РАИП объектов капитального строительства без полного пакета документов, определённых правилами, необходимостью корректировки ранее разработанной проектной документации, а также сроками исполнения контрактов по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства и оплатой по контрактам в четвёртом квартале 2021 года», — говорится в отчёте КСП.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков заявил, что при годовом плане инвестиционных расходов в 7,5 млрд рублей за 11 месяцев освоено 51,4%.

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