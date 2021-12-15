Чебоксары, 15 декабря, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Чувашии контрольно-счётная палата (КСП) республики выяснила причины низкого кассового исполнения инвестиционной программы. Об этом говорится в докладе ведомства, представленном в региональный парламент, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Согласно отчёту КСП, бюджетные инвестиции из средств республиканского бюджета на реализацию региональной адресной инвестиционной программы (РАИП) на 2021 год законом о бюджете (с учётом второго уточнения) утверждены в сумме 6 959 846,9 тыс. рублей. За девять месяцев израсходовано 2 273 805,2 тыс. рублей, что составляет 32,7% от плана.

Меньше всего исполнены расходы по отраслям «Экология» (9%), «Жилищное строительство» (5,9%), «Коммунальное хозяйство» (26,5%).

«Низкое кассовое исполнение связано с включением в РАИП объектов капитального строительства без полного пакета документов, определённых правилами, необходимостью корректировки ранее разработанной проектной документации, а также сроками исполнения контрактов по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства и оплатой по контрактам в четвёртом квартале 2021 года», — говорится в отчёте КСП.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков заявил, что при годовом плане инвестиционных расходов в 7,5 млрд рублей за 11 месяцев освоено 51,4%.