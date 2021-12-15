Москва, , 12:09 — REGNUM В той или иной мере успешными людьми себя считают почти половины жителей России (47%). Чаще точно уверены в своей успешности молодые люди 18−24 лет (14%). Об этом свидетельствует опрос исследовательского холдинга «Ромир».

Успех Цитата из к/ф «Неглубокая могила». реж. Дэнни Бойл. 1994. Великобритания

Считают себя «скорее успешным, чем нет» люди 25−34 лет (42%) и 35−44 лет (40%). Больше всего сомневаются или не уверены в своей успешности люди старшего поколения (56%).

Среди главных критериев успешности граждане назвали уровень доходов (32%), престижную работу (21%) и уровень образования (19%).

Больше всего на доход обращают внимание люди 25−34 лет (38%). При этом, чем выше доход, тем более значимым становится уровень образования.

Опрос проведен в ноябре 2021 года. Опрошены жители в городах России с населением от 10 тысяч.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России каждый шестой гражданин считает себя успешным. Однозначно в этом уверены 15%, скорее успешные — 44%.

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