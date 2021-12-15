Варшава, , 12:08 — REGNUM Спикер Сейма Польши Эльжбета Витек приняла от скаутов Вифлеемский огонь. Во время предрождественского мероприятия в штаб-квартире Сейма в Варшаве она также подписала елочную игрушку, которая будет продана на благотворительном аукционе. Об этом сообщает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Эльжбета Витек подчеркнула символическое значение Вифлеемского огня и поздравила население Польши с наступающими праздниками.

«Я желаю, чтобы ни COVID-19, ни какая-либо другая опасность не остановили этот свет мира. Я думаю, что сегодня как никогда этот мир и спокойствие всем нам так нужны. Рождество вызывает в нас именно такие эмоции: надежду, любовь. Мы нуждаемся в обществе», — сказала спикер Сейма Польши.

Польские скауты уже 30 лет традиционно получают Вифлеемский огонь от словацких скаутов. В этом году передача огня состоялась в воскресенье, 14 декабря, на пограничном переходе в Лысой Поляне. Затем огонь передадут в школы, костелы, больницы и административные органы. Изначально этот огонь берут в Вифлееме — у христиан он считается священным.