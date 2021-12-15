Белгород, 15 декабря, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Белгородской области 15 декабря выявлено 296 новых носителей коронавируса — на восемь меньше, чем за предыдущие сутки. Скончались пять человек, в том числе житель Курской области 1960 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Https://www.volgograd.ru Палата инфекционной больницы

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Всего в Белгородской области подтверждено 77 727 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 65 464 человека, из них 378 выписаны за последние сутки. В летальной статистике коронавируса — 1 647 записей.

Лечится в стационарах 1 761 пациент, получают амбулаторную помощь 8 855 жителей, на самоизоляции находятся 29 033 человека.

На вакцинацию от COVID-19 за сутки записались 1 012 человек, в целом подана 997 791 заявка. Завершили иммунизацию 891 122 жителя региона.