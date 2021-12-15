История вопроса

Похищения людей — противоправные умышленные действия, направленные на тайный или открытый, либо с помощью обмана, захват человека, перемещение с его места жительства с последующим удержанием против его воли в другом месте. Большей частью совершается из корыстных побуждений и имеет целью получение выкупа от родственников или близких к похищенному лиц, а также принуждение этих лиц к выполнению необходимых для похитителей действий. Одним из своеобразных видов похищения людей являются похищения невесты, распространённые на Кавказе, в Эфиопии и других странах, где сохранились подобные обычаи.