Элиста, 15 декабря, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Калмыкии неизвестные похитили 20-летнюю жительницу села Приютное. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Vkirove.ru Полиция

Инцидент произошёл 11 декабря в селе Приютное. В полицию поступило сообщение о о драке в одном из домовладений. Установлено, что ночью в дом к местной жительнице вошли несколько мужчин и стали выводить на улицу 20-летнюю дочь хозяйки. Мать с братом заступились за девушку, однако злоумышленники избили их. Неизвестные скрылись на двух машинах.

Полиция ищет преступников.