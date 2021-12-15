Санкт-Петербург, , 12:06 — REGNUM За последние сутки в Петербурге лабораторным путем выявлено 2055 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это на 66 случаев больше, чем в предыдущие сутки.

Машины скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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Таким образом, менее двух тысяч новых носителей в сутки в городе выявлялось всего два дня. Сегодня Петербург находится на втором месте в РФ по новым случаям, после Москвы.

Кроме того, за последние сутки в Северной столице зафиксировано 59 летальных исходов, причиной которых стал COVID-19, это на три случая меньше, чем в предыдущий день.

Всего за время пандемии в Петербурге зарегистрировано 821 320 случаев заболевания ковидом, скончались 27 067 человек, выздоровели 763 825 человек, в том числе 2426 пациентов выписаны за последние сутки.

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