Москва, , 12:05 — REGNUM Прогнозы о том, что по итогам 2021 года рост ВВП России может оказаться выше 4,2%, выглядят вполне обоснованно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявила профессор института государственной службы и управления РАНХиГС Людмила Пронина.

Рост экономики Peggy Marco

«По итогам 10 месяцев 2021 года ВВП РФ уже показал значительный рост 4,6% за счет увеличения инвестиционной и предпринимательской активности, а также принятых правительством программ развития (госпрограммы, нацпроекты, стратегические инициативы). Поэтому прогноз о том, что рост ВВП РФ по итогам 2021 года может оказаться выше 4,2%, выглядит вполне обоснованно», — сказала Пронина.

Однако, как уточнила экономист, сдерживающим фактором может стать ужесточение денежно-кредитной политики.

Кроме того, она обратила внимание на то, что рост экономики в размере не менее 3% ВВП ежегодно достижим лишь тогда, когда будут эффективно выполняться государственные программы и национальные проекты.

«Драйверами экономического роста в 2022—2024 годах станут отрасли, обеспечивающие инвестиционную модель развития, экспортно-ориентированные отрасли обрабатывающей промышленности, сфера информационных технологий, строительный и транспортный комплексы, а также сектора недвижимости и профессиональных услуг», — подытожила Пронина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российская экономика по итогам 2021 года не покажет роста выше 4,3−4,5%.

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