Пекин, , 12:04 — REGNUM Отношения между Россией и Китаем выдержали разные испытания, показали крепкую жизнеспособность и приобретя новое дыхание. Об этом 15 декабря заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в формате видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Kremlin.ru

«Мир вступил в период турбулентности и больших перемен. Китайско-российские отношения, выдержав разного рода испытания, показали крепкую жизнеспособность, приобрели новое дыхание», — сказал он.

Также председатель КНР поблагодарил российского лидера за его противостояние попыткам вбить клин между двумя странами.

«В последнее время на различных мероприятиях вы давали высокую оценку российско-китайским отношениям, называя их примером взаимодействия государств в 21 веке, твердо поддерживали усилия Китая по защите ключевых национальных интересов, решительно выступали против попыток вбить клин между нашими странами. Я это высоко ценю», — отметил Си Цзиньпин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2021 году Китай и Россия продлили действие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.