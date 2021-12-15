София, , 12:03 — REGNUM Официальная София рассматривает возможность дополнительного выделения материальной помощи малоимущим жителям Болгарии на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства. Об этом 15 декабря в эфире софийского телеканала «NOVA» заявил министр труда и социальной политики Болгарии Георги Гьоков.

ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В первую очередь, необходимо гарантировать субсидии на электроэнергию и тепло, а затем рассмотреть вопрос о финансовой поддержке населения в сфере водоснабжения, — отметил, в частности, он. — В дальнейшем правительство заинтересовано в установлении системы жесткого регулирования цен на тарифы ЖКХ».

По словам Гьокова, в данный момент количество соответствующих субсидантов в Болгарии составляет 290 тысяч человек, и эта цифра ежемесячно растет.

«Это самые высокие показатели бедности в новейшей истории нашей страны, — резюмировал министр. — Однако я обещаю, что каждый, кто нуждается в такой помощи, её получит».

Напомним, по данным Европейского статистического агентства, Болгария входит в тройку беднейших стран ЕС. На сегодняшний день около 75% болгар не могут своевременно оплачивать коммунальные квитанции.