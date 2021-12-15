Оренбург, , 12:02 — REGNUM В Оренбургской области выявили 223 новых заражения коронавирусом, что на четыре меньше, чем днём ранее. Об этом 14 декабря сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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С начала пандемии число выявленных случаев заражения составило 105 098. Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией составил 5362,36 на 100 тысяч населения.

Излечились от болезни 89 912 оренбуржцев. Жертвами заболевании стали 3311 человек. За последние сутки умерли десять жителей региона.