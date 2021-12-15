Ростов-на-Дону, 15 декабря, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Ростовской области ожидается резкое похолодание. Синоптики предупредили о метели и морозе до 17 градусов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Настоящая зима придёт на Дону 20 декабря. предстоящая неделя обещает быть снежной и морозной. В эти дни в ночные часы столбики термометров опустятся до — 17 градусов, днём будет не теплее — 11 градусов. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

К концу следующей недели мороз ослабеет до — 5 градусов.