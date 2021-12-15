Южно-Сахалинск, 15 декабря, 2021, 12:01 — ИА Регнум. На севере Сахалина в первом квартале 2022 года планируется завершить строительство трубопровода «Сабо — Даги», который позволит восстановить добычу нефти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

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Нефтепровод протяженностью 117 км свяжет нефтеперекачивающую станцию «Сабо» и площадку установки подготовки нефти «Даги». Его производительность оценивается в 1,2 млн тонн нефти в год. Добыча нефти была приостановлена в 2020 году.

«Несмотря на то, что производственная деятельность предприятия была приостановлена, ни одного сотрудника не уволили. А это 5 тысяч человек. При этом в полном объеме выплачивается заработная плата и налоги, реализуется социальная программа. Решение этих вопросов было для нас принципиальным», — отметил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Принято решение законсервировать нефтепровод «Оха — Комсомольск-на-Амуре», так как он полностью исчерпал свой ресурс. Через пять лет объект демонтируют.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее десятилетие едва ли стоит ждать серьёзного снижения производства нефти. Об этом заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал прогнозы министерства энергетики Саудовской Аравии, эксперты которого опасаются, что из-за падения инвестиций в ископаемое топливо производство нефти в мире может упасть на 30%.