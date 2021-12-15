Москва, 15 декабря, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионах России намерена расширить Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в 2022 году. Об этом 15 декабря заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«Мы предполагаем тоже в ряде регионов (проведение ДЭГ на выборах в 2022 году). И немножко, не сильно расширить в этом году проведение дистанционного электронного голосования», — сказала она.

Также глава ЦИК уточнила, что в следующем году выборы будут проводиться в 19 российских регионах.

«Из тех регионов, которые проводили ДЭГ в 2021 году, только в двух — в Ярославской области и Москве — в следующем году пройдут выборы. Мы решили, что движемся очень аккуратно, очень осторожно, по мере нашей готовности, чтобы людям было понятно, как организуется общественно-гражданский контроль за ДЭГ», — добавила Памфилова.

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