Ярославль, , 12:07 — REGNUM Депутаты муниципалитета Ярославля Евгения Овод и Анатолий Каширин обеспокоены будущим муниципального АО «ПАТП-1». Они считают, что его могут готовить к банкротству. Об этом народные избранники заявили на заседании муниципалитета Ярославля.

Проинформировать депутатов о действиях, которые предпринимают городские власти для обеспечения постоянной работы муниципального предприятия, попросила Евгения Овод. Её поддержал Анатолий Каширин.

«Вчера мы узнали, что у «ПАТП-1» забрали еще один маршрут в пользу подмосковных перевозчиков. Я вам скажу, что весной ко мне очень сведущий товарищ подошел и сказал, что есть вероятность к тому, что «ПАТП-1» готовят к банкротству. И когда все мы это видим, на территории ПАТП хозяйничает подмосковная компания, забирают маршруты, 18 автобусов по суду забирают», — сказал Каширин.

Однако разбирать вопрос не стали. Председатель муниципалитета Артур Ефремов предложил обсудить дела транспортного предприятия на заседании профильной комиссии.

«На комиссии по бюджету принимали поправку, и на муниципалитете будем принимать, где порядка 28 миллионов направляется на допфинансирование. Для себя определили, что в январе проведем совместное заседание, где рассмотрим вопросы, которые касаются и финансирования, и ситуации с транспортными предприятиями. Этот вопрос достаточно глубокий. Есть рабочий формат комиссии, который позволяет нам как депутатам внедряться в вопрос и свое мнение выражать, а не просто так поднять его и выслушать. То, что происходит, происходит дальше, как происходило», — пояснил Артур Ефремов.

Вероятно, детальное рассмотрение и анализ работы пришедших в город федеральных перевозчиков также пройдёт на заседании постоянной комиссии.

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