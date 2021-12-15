Москва, , 11:57 — REGNUM Гречка — уникальный и ценный по своему составу продукт — обязательно должна присутствовать в рационе, но людям с лишним весом следует употреблять её в пищу умеренно. Об этом нутрициолог Екатерина Михайленко рассказала 15 декабря РИА Новости.

Гречка LeoNeoBoy

Она отметила, что крупа из гречихи — она введена в культуру более 5 тыс. лет назад — ценится за высокое содержание растительного белка. В 100 г гречки — до 13 г белка, а также железо, необходимое при анемии.

Также в гречке есть магний, фосфор, кальций и цинк, витамины A, D, C, E, группы В, P и PP. Гречка не содержит глютена, это особенно важно для людей с целиакией. При наличии каких-либо заболеваний о пользе или вреде гречки следует спросить своего лечащего врача, добавила нутрициолог.

«Однозначно её нужно вводить в свой рацион, но употребление должно быть рациональным в связи с высокой калорийностью. Поэтому тем, кто борется с лишним весом, гречку стоит употреблять умеренно», — заключила Михайленко.

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