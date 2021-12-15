Москва, , 11:56 — REGNUM Сегодня, 15 декабря, вечером завершится двухдневное заседание ФРС, финальное в уходящем 2021 году. В этот раз участники рынка с особым трепетом ждут решения Центробанка, что неудивительно, учитывая сложившиеся обстоятельства, заявил корреспонденту независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

«Еще в конце лета инвесторы засомневались во «временном» характере инфляции, которая продолжает упорно ползти вверх и по сей день.

Сам регулятор только недавно признал свою ошибку, подтвердив, что рост потребительских цен — все же не временное явление.

В этом контексте Джером Пауэлл указал на необходимость ускорения сокращения стимулов, что в свою очередь спровоцировало рост рыночных ожиданий по ставкам.

Перед оглашением вердикта Федрезерва игроки уверены, что сегодня будет объявлено об удвоении темпов урезания программы скупки активов, с $15 млрд в месяц до $30 млрд.

Исходя из этого, инвесторы прогнозируют, что количественное смягчение будет свернуто в марте. И здесь возникает вопрос: когда будет повышена ставка, и сколько повышений ждать в наступающем 2022 году?

Ответ мог бы быть более однозначным, если бы не новыq штамм коронавируса, появившийся в конце ноября. «Омикрон» путает карты Центробанку.

Перед ним возникает дилемма — задушить инфляцию и при этом подорвать восстановление экономики или же повременить с более агрессивными мерами, надеясь на постепенное угасание инфляционной волны.

Здесь важно обратить внимание на один нюанс. CPI растет в том числе из-за узких мест в цепочках поставок на фоне продолжающейся пандемии. Если ситуация с «Омикроном» ухудшится, влияние этого драйвера инфляции только усилится.

Значит, нужно сосредоточиться именно на подавлении роста цен. На самом деле рост ВВП в этом случае не прекратится, а лишь несколько замедлится, да и стоит признать, что американская экономика достаточно уверенно стоит на ногах, чтобы пережить более жесткий подход Центробанка к изъятию стимулов.

В любом случае каждое слово и каждая оценка ЦБ должны быть взвешенными, чтобы не пустить рынки по ложному следу и не подорвать доверие, которое уже поблекло из-за истории с «временной» инфляцией».

Пожалуй, главная интрига будет заключатся в так называемых точечных диаграммах ФРС США, отражающих экономические прогнозы и прогнозы по ставкам.

Инвесторы гадают, сколько повышений отразит документ — одно или два, и есть ли на данный момент в стане FOMС политики, ожидающие трех повышений.

Напомним, на прошлом заседании мнения чиновников разделились относительно даже одного повышения стоимости кредитования.

Базовый сценарий предполагает, что в целом рынки сочтут заседание ястребиным, что предполагает падение акций, уплощение кривой доходности облигаций и повсеместный подъем доллара.

Если обойдется без сюрпризов, то доллар рванет к новым годовым максимумам, тем более что сейчас валюта находится неподалеку от недавних пиков», — считает эксперт.

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