Париж, , 11:55 — REGNUM Во Франции 2021 год стал рекордным по числу создания новых компаний, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным национального института статистики и экономических исследований (INSEE), за первые одиннадцать месяцев 2021 года во Франции было создано 915 454 компании, то есть больше, чем за весь 2020 год.

В 2020 году зарегистрировано чуть более 848 000 новых компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация французских депутатов прибыла на Тайвань 15 декабря, что стало новым знаком поддержки со стороны одной из западных стран.

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