Пермь, , 11:55 — REGNUM Часть Перми вторые сутки остается без воды. Причиной тому стала авария на магистральном водоводе по ул. Карпинского. Об этом сообщает ООО «Новогор — Прикамье».

Кран (сс) Hernán Piñera

Прорыв трубы произошел утром 14 декабря. Поврежденный участок заменили. Ремонт не прекращался даже ночью.

По словам специалистов, работы такого рода могут осуществляться только после осушения трубы. Поэтому участок магистрального водовода, через который снабжается водой большая часть Индустриального района, исключен из работы с 11:00 по местному времени (09:00 мск) 14 декабря. После завершения сварочных работ начнется постепенное заполнение системы, что займет еще несколько часов.

Горожане жалуются на длительнее отключение воды в домах, а также на отсутствие подвоза воды.

«Подвоз воды организован, прежде всего, к социальным объектам. Уточнить место нахождения автоцистерн можно по телефону 2100−680», — отметили в компании «Новогор-Прикамье».