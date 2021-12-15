Пенза, , 11:55 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 15 декабря зарегистрировали 97 112 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки — 330. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Врачи Mos.ru

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Накануне в регионе заболели 345 человек. Выздоровели с начала пандемии 73 198 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 537 человек.

Скончались всего 4457 пациентов с коронавирусом, из них 11 — за прошедший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в России общее число выявленных случаев заражения коронавирусом за время пандемии достигло 10 103 160.

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