Бишкек, , 11:52 — REGNUM В Киргизию из Китая 14 декабря доставили новую партию вакцины от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Вакцина от коронавируса Sinopharm Facebook.com/orbanviktor

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Сообщается, что в аэропорт Бишкека привезли 1,5 млн доз препарата Sinopharm. При передаче вакцины присутствовали замглавы правительства Киргизии Эдиль Байсалов, глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев и посол Китая в Киргизии Ду Дэвэнь.

«Мы ожидаем появления в стране нового штамма «Омикрон» к середине января предстоящего года. Будет высоким всплеск COVID-19, и к этому времени гражданам необходимо успеть вакцинироваться», — сказал пресс-службе Байсалов.

Стоит отметить, что данная партия вакцины является четвёртой бесплатной партией, которую Китай поставил в Киргизию.