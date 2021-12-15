Грачевский район, Ставропольский край, 15 декабря, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Ставропольском крае было совершено убийство. Тело 59-летнего мужчины было обнаружено в частном доме села Кугульты Грачевского района. Факт совершения преступления был выявлен во время тушения пожара. Задержан подозреваемый в совершении убийства, возбуждено уголовное дело, сообщили 15 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Известно, что инцидент произошел 2 декабря 2021 года. Жертва была найдена с ножевым ранением в ходе тушения пожара в домовладении. Следствию предстоит установить, от чего возник пожар. Для этого назначены необходимые экспертизы.

Подозреваемым по делу проходит 51-летний житель села Кугульты. Уже установлены обстоятельства совершения преступления. Якобы задержанный пришел в дом к своей жертве ночью с предложением выпить, однако тот отказался. В ходе возникшего конфликта подозреваемый нанес хозяину дома удар ножом в область грудной клетки, от чего тот скончался.