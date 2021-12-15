Омск, , 11:51 — REGNUM Две новые улицы появятся в Омске, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Омск Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Депутаты горсовета на заседании 15 декабря рассмотрели вопрос о присвоении наименования двум улицам Омска.

Улица в Центральном округе, расположенная в микрорайоне Амурский-2, будет называться в честь Нины Бревновой (1924−2018) — почётного гражданина Омской области, заслуженного работника культуры РСФСР.

Нина Никандровна в 1943 году участвовала в боях под Воронежем. В 1944 году её перевели на службу в 136-ю отдельную авиационную эскадрилью связи Орловского военного округа. После демобилизации она приехала в Омск и посвятила этому городу большую часть своей жизни. Нина Бревнова 18 лет возглавляла Омское областное управление культуры.

В Ленинском округе появится улица имени прославленной спортсменки Марины Базановой (1962−2020). Она является заслуженным мастером спорта СССР, многократной чемпионкой СССР, трёхкратной чемпионкой мира, двукратным призёром XXIV летних Олимпийских игр 1988 года и XXV летних Олимпийских игр 1992 года в составе сборной СССР по гандболу.

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